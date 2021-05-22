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В Петербурге снизилась заболеваемость коронавирусом
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Бенгальская кошка из Петербурга покоряет пользователей Instagram
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"Вектор" намерен подать заявку в ВОЗ на одобрение "ЭпиВакКороны"
14:06
Общество
Жители Котласа требуют вернуть прямые выборы
14:03
Украина
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
14:03
Происшествия
Дело о халатности возбудили после гибели шести человек при пожаре в Удмуртии
14:03
Общество
Московские медики вылечили от коронавируса еще 2428 горожан
14:02
Шоу-бизнес
Милявская рассказала, как обманывала Цекало и встречалась с любовником
14:01
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что не считает себя секс-символом
14:00
ФАН-ТВ
Художник рисует портреты кумиров на страницах старых книг
14:00
Украина
Выдвижение претензий к концерну Siemens ударит по самой Украине — пояснил Журавлев
13:59
Происшествия
Жертвами стрельбы в Миннеаполисе стали два человека
13:55
Общество
Мемориал павшим героям войны в Калининграде осквернил асоциальный гражданин
13:54
Происшествия
Жительницу Казани задержали после избиения малолетней дочери
13:53
Экономика
«Пятилетка» газификации регионов обойдется «Газпрому» в 880 млрд рублей
13:52
Шоу-бизнес
Милош Бикович и Антон Батырев рассказали, зачем скрывают отношения
13:49
Общество
Благоустройство Красной Пресни планируют завершить в Москве к концу лета
13:45
Технологии
Ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb выведут на стартовый стол Восточного
13:44
Происшествия
Поезд протаранил легковушку на переезде под Екатеринбургом
13:42
Общество
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Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката

  /   Обновлено: 22 мая 2021 12:38
Происшествия
Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
pixabay.com

Санкт-Петербург, 22 мая. Мужчина получил множество травм головы после падения с электросамоката. Пострадавшего в пьяном состоянии нашли на улице Кубинской.

В больницу Северной столицы доставили неизвестного 40-летнего мужчину, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое, пострадавшего поместили в реанимацию.

Знакомый потерпевшего рассказал, что травмы мужчина мог получить, катаясь на электросамокате. Он упал с транспортного средства и ударился головой о землю. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Два семилетних мальчика выезжали со второстепенной дороги на главную в Артеме, сообщало издание Deita. В этот момент на них наехал 59-летний водитель за рулем Toyota Aqua.

дтп санкт-петербург самокат
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