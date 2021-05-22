Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката

Санкт-Петербург, 22 мая. Мужчина получил множество травм головы после падения с электросамоката. Пострадавшего в пьяном состоянии нашли на улице Кубинской.

В больницу Северной столицы доставили неизвестного 40-летнего мужчину, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его состояние оценивается как тяжелое, пострадавшего поместили в реанимацию.

Знакомый потерпевшего рассказал, что травмы мужчина мог получить, катаясь на электросамокате. Он упал с транспортного средства и ударился головой о землю. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Два семилетних мальчика выезжали со второстепенной дороги на главную в Артеме, сообщало издание Deita. В этот момент на них наехал 59-летний водитель за рулем Toyota Aqua.