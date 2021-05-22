Лебеди-шипуны вернулись в Летний сад Петербурга

Санкт-Петербург, 22 мая. Посетители Летнего сада в Петербурге могут наблюдать за семейной парой лебедей-шипунов, которые вернулись в Карпиев пруд, заявили в пресс-службе Смольного.

Сотрудники Ленинградского зоопарка не выпускали лебедей в Летний сад в 2020 году из-за пандемии, однако в этом году птиц вновь вернули на водоем. Обитающих в Карпиевом пруду лебедей зовут Елисей и Любава.

Лебеди-шипуны обычно появляются в парке в период с мая по июнь. В октябре птицы покидают летнюю резиденцию. За их состоянием тщательно следят сотрудники Ленинградского зоопарка. Посетителей сада предупредили, что лебеди могут агрессивно защищать свою территорию, в связи с чем близко к пруду подходить не рекомендуется.

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