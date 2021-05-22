Петербуржцев предупредили о дождливой погоде в выходные

Санкт-Петербург, 22 мая. Погода в Петербурге и Ленинградской области в эти выходные выдастся прохладной и дождливой. Об этом сообщил заведующий бюро погоды РГГМУ Юрий Куткевич.

Погодные условия в Северной столице 22 и 23 мая окажутся под влиянием циклона. В связи с этим небо над городом затянет облаками. Временами возможны дожди. При этом в субботу они будут небольшие, однако в воскресенье их интенсивность повысится.

Температура ночью будет держаться в пределах до +10 градусов, а днем поднимется до +14...+16 градусов. Ветер подует юго-западный, его порывы при этом могут усиливаться. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Москвичам в свою очередь пообещали улучшение погоды в эти выходные. Суббота и большая часть воскресенья в столице обойдутся без дождей.