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Спорт
Арбитр Мешков отказался жать руку тренеру «Рубина» Слуцкому
12:34
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Пьяный петербуржец попал в реанимацию после падения с самоката
12:31
Политика
«Единая Россия» откроет федеральный ситуационный центр предварительного голосования
12:29
Происшествия
Лодку без вести пропавших рыбаков нашли на Сахалине
12:27
Политика
Политолог Корнилов прокомментировал заявления России по отношению к Медведчуку
12:27
Происшествия
По факту схода 19 вагонов с рельс в Карелии возбуждено уголовное дело
12:25
Армия
Полковник Баранец раскрыл причину сомнительной сделки Пентагона с украинским КрАЗом
12:23
Политика
Мишустин рассказал о планах по автоматизации оказания госуслуг в России
12:22
Армия
Крупный немецкий производитель боевых БПЛА прекратил существование
12:21
Общество
В России не планируют делать образование полностью дистанционным
12:18
Шоу-бизнес
Воробей на премии Mama's Awards рассказала, как советовала дочери делать шпаргалки
12:18
Общество
Мишустин назвал самые перспективные сферы для научного прорыва в России
12:15
Армия
Специалисты подразделений ВС РФ пройдут подготовку по выживанию в горах КБР
12:15
Общество
В Минобрнауки призвали усилить воспитательную и психологическую работу в школах
12:14
Технологии
Премьер-министр РФ указал на уникальность российского самолета МС-21
12:10
Экономика
Мишустин оценил развитие российского авиастроения
12:10
Спорт
Трофей чемпионата Европы по футболу привезли в Санкт-Петербург
12:08
Армия
Полковник Баранец рассказал о российском оружии будущего
12:08
Шоу-бизнес
Никита Ефремов заявил об огромном количестве обид на отца
12:07
Украина
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В Петербурге мужчина заточил молодую девушку в квартире и пытался изнасиловать

  /   Обновлено: 22 мая 2021 11:31
Происшествия
В Петербурге мужчина заточил молодую девушку в квартире и пытался изнасиловать
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 22 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования и заточения 26-летней девушки в Московском районе.

С заявлением обратилась сама потерпевшая, которая рассказала, что мужчина под предлогом трудоустройства пригласил ее в свою квартиру, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Применив физическую силу, он пытался изнасиловать жертву, а затем не дал ей уйти.

В отношении злоумышленника петербургские полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению», «Изнасилование», а также «Незаконное лишение свободы». Мужчина в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания.

Девушку изнасиловали в квартире в Красносельском районе Петербурга, сообщал ФАН. Пострадавшая стала жертвой во время вечеринки, у нее также похитили мобильный телефон.

петербург полиция насилие
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