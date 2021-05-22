В Петербурге мужчина заточил молодую девушку в квартире и пытался изнасиловать

Санкт-Петербург, 22 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в попытке изнасилования и заточения 26-летней девушки в Московском районе.

С заявлением обратилась сама потерпевшая, которая рассказала, что мужчина под предлогом трудоустройства пригласил ее в свою квартиру, передает источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах. Применив физическую силу, он пытался изнасиловать жертву, а затем не дал ей уйти.

В отношении злоумышленника петербургские полицейские возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению», «Изнасилование», а также «Незаконное лишение свободы». Мужчина в настоящий момент находится в изоляторе временного содержания.

Девушку изнасиловали в квартире в Красносельском районе Петербурга, сообщал ФАН. Пострадавшая стала жертвой во время вечеринки, у нее также похитили мобильный телефон.