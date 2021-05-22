Строительный вагончик загорелся в Выборгском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 22 мая. Пожар площадью восемь «квадратов» вспыхнул в строительном вагончике на Северном проспекте, передает источник Федерального агентства новостей в МЧС.

В результате выгорела обстановка по всей площади бытовки. Спасатели ликвидировали последствия ЧП, информации о погибших или пострадавших не поступало. На месте работали десять человек личного состава и две единицы спецтехники. Причины случившегося пока не уточняются.

Одноэтажный частный дом загорелся на юго-западе Москвы, сообщало РИАМО. До прибытия пожарных из здания успели выйти четыре человека, медицинская помощь им не потребовалась.