Петербург украсили тысячи пестрых тюльпанов

Санкт-Петербург, 22 мая. Жители и гости Северной столицы могут насладиться живописными видами распустившихся тюльпанов в садах и парках города. В 2021 году тюльпаны расцвели значительно позже.

Полюбоваться цветами можно в Парке 300-летия Петербурга, Александровском саду, на площади Александра Невского и других зеленых территориях, сообщили в пресс-службе городского Комитета по благоустройству.

Как правило, тюльпаны начинают цвести уже в начале мая, накануне Дня Победы. Однако в 2021 году из-за затянувшейся и холодной весны цветы распустились значительно позже.

В общей сложности садово-парковые предприятия Петербурга посадили 205 тыс. луковиц. Теперь горожане могут увидеть пестрые цветы самых разных окрасов: белые, бордовые, алые, фиолетовые и многие другие.

Москвичам в этом году повезло больше. Жители и гости столицы смогли почувствовать приход весны уже с начала мая — к праздникам расцвели около 12 миллионов тюльпанов.