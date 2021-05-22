Концерт в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади посвятят врачам и волонтерам

Санкт-Петербург, 22 мая. Традиционный концерт «От классики до рока» ежегодно проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. В 2021 году его решили посвятить медикам и волонтерам.

Концерт состоится 3 июня на Дворцовой площади. Для горожан, гостей Петербурга и участников форума выступят лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли, отметили в Смольном.

Выступление российских и итальянских артистов станет знаком дружбы между странами и символом сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса. Концерт пройдет согласно правилам безопасности и требованиям Роспотребнадзора. Вход на мероприятие свободный.

Международный экономический форум пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. Власти Северной столицы продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля. Гостиничные услуги, медпомощь и транспортное обслуживание участников будет осуществляться при соблюдении мер безопасности.