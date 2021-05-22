Петербуржцы увидели стадо лосей возле Муринской дороги

Санкт-Петербург, 22 мая. Компания сохатых прогуливалась рядом с Муринской дорогой на окраине Санкт-Петербурга. Проезжающие мимо водители останавливались, чтобы понаблюдать за ними.

Стадо лосей тоже реагировало на людей. По словам очевидцев, сохатые недолго позировали тем, кто хотел их сфотографировать, а затем продолжили гулять вдоль Муринской дороги. Об этом рассказали в паблике во «ВКонтакте» «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Некоторые пользователи социальной сети не удивились появлению лосей вблизи проезжей части. Часть горожан пожалели животных, отмечая, что из-за вырубки леса они вынуждены выходить к людям и искать пропитание.

Лоси являются одной из частых причин аварий на дорогах. Так, один из сохатых неожиданно выскочил на проезжую часть под Тверью и угодил под колеса иномарки. От полученных травм лесной житель погиб, а водитель Skoda получила различные травмы.