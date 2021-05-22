Продажа алкоголя в Петербурге во время проведения ЧЕ-2020 будет ограничена

Санкт-Петербург, 22 мая. Северная столица примет семь матчей чемпионата Европы по футболу. В это время в некоторых частях города будут действовать новые правила по продаже алкоголя.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ о введении дополнительных ограничений по распространению алкогольной продукции, которые будут действовать в июне и июле, пока город принимает матчи европейского первенства. Об этом рассказали в администрации города.

Будет запрещено продавать алкоголь в стеклянной таре вблизи фан-зоны на Конюшенной площади, около СК «Юбилейный» и Дворцовой площади в период с 11 июня и 11 июля. Вместе с тем под запрет попадет зона «Газпром Арены».

Ранее появились подробные правила бесплатного проезда в общественном транспорте Петербурга во время проведения ЧЕ-2020. Пользоваться льготами смогут участники спортивных соревнований, волонтеры, а также журналисты.