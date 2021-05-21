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19:53
Армия
Литовкин: Россия боевыми роботами нанесет удар по терроризму
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
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Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020

Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
Невские Новости

Санкт-Петербург, 21 мая. Постановление, определяющее правила бесплатного проезда на общественном транспорте в дни проведения матчей Евро-2020, подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Участники спортивных соревнований, волонтеры, а также представители СМИ смогут воспользоваться городским и пригородным общественным транспортом при наличии соответствующей аккредитации. Также льгота будет доступна зрителям футбольных матчей при предъявлении входного билета на спортивное мероприятие, объяснили в пресс-службе Смольного.

Данные категории граждан могут пользоваться метрополитеном и автобусами-шаттлами, которые будут перевозить пассажиров во время чемпионата. Мера также распространяется на маршруты трамваев №19, №48 и пригородные электрички в пределах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Зрители футбольных матчей смогут воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в день проведения матча с 00:00 до 23:59 следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет», — отметили в пресс-службе.

Сборная России по футболу тем временем провела первую тренировку перед началом чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футболу санкт-петербург транспорт смольный бесплатный проезд евро-2020
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