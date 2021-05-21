Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020

Санкт-Петербург, 21 мая. Постановление, определяющее правила бесплатного проезда на общественном транспорте в дни проведения матчей Евро-2020, подписал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Участники спортивных соревнований, волонтеры, а также представители СМИ смогут воспользоваться городским и пригородным общественным транспортом при наличии соответствующей аккредитации. Также льгота будет доступна зрителям футбольных матчей при предъявлении входного билета на спортивное мероприятие, объяснили в пресс-службе Смольного.

Данные категории граждан могут пользоваться метрополитеном и автобусами-шаттлами, которые будут перевозить пассажиров во время чемпионата. Мера также распространяется на маршруты трамваев №19, №48 и пригородные электрички в пределах Санкт-Петербурга и Ленобласти.

«Зрители футбольных матчей смогут воспользоваться своим правом на бесплатный проезд в день проведения матча с 00:00 до 23:59 следующего дня. Ограничений на количество поездок не будет», — отметили в пресс-службе.

Сборная России по футболу тем временем провела первую тренировку перед началом чемпионата Европы.