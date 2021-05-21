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19:53
Армия
Литовкин: Россия боевыми роботами нанесет удар по терроризму
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
Все новости

Реконструкцию Апраксиного двора заморозили в Петербурге

Общество
Реконструкцию Апраксиного двора заморозили в Петербурге
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Санкт-Петербург, 21 мая. Власти Петербурга не первый год пытаются навести порядок в Апраксином дворе. В 2008 году появился проект комплексной реконструкции торгового квартала.

Он предусматривал снос части корпусов. Однако позже его пересмотрели. Новый проект в 2013-м подготовило бюро Тимура Башкаева. Однако уже в 2017 году совет по культурному наследию утвердил программу, предложенную «Студией 44» Никиты Явейна.

«Главстрой» постепенно терял интерес к реновации Апраксиного двора. В 2018 году КИО начал в арбитраже расторгать инвестиционные договоры с компанией и добиваться ее выселения из арендуемых корпусов. По последним данным, у «Главстроя» не изъяты еще пять корпусов Апраксиного двора. Три года назад Смольный нашел нового инвестора для реконструкции квартала. Речь идет о ГСК «Апраксин двор» (входит в группу компаний «Питер» миллиардера Николая Пономарева). Однако договор на реконструкцию не заключен.

Согласно редакции закона № 282-43, город может передавать инвесторам целевым способом только здания религиозного назначения, производственные объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Другой вариант — если на конкурс заявился всего один участник. Но Апраксин двор не попадает ни под одно из условий. Власти рассчитывали, что поправки изменят ситуацию. Их внесли в ЗакС. Однако в 2020-го рассмотрение поправок приостановили. Сейчас оно находится на стадии третьего чтения. Весь комплекс Апраксиного двора не принадлежит какому-либо конкретному лицу.

Проект «Студии 44» предполагает полное сохранение объекта с минимальной перепланировкой. Глава студии заявил, что концепция дает городу возможность работать с отдельными собственниками. Общая задумка при этом сохранится. Петербург владеет только 25 корпусами Апраксиного двора. Еще 16 находятся в частной собственности, а 12 — включают в себя как доли города, так и частников.

Частные корпуса выглядят неплохо. Ситуация с благоустройством объектов, находящихся во владении как бизнеса, так и города, более сложная. Издание «Невские Новости» пообщалось с рядом экспертов, подтвердивших, что речь может идти о лоббировании на уровне города интересов бизнеса. С тем, что Апраксин двор нуждается в реконструкции, согласны и обычные местные жители. Не исключено, что петербургская администрация еще на несколько лет продлит договор доверительного управления с АО «Апраксин двор».

Петербургские власти ранее постановили демонтировать незаконные магазины, открытые в Апраксином дворе. Несколько самовольно занятых бизнесом участков и помещений очистили в марте, заявили в пресс-службе ККИ.

петербург рынок апраксин двор
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