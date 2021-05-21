Реконструкцию Апраксиного двора заморозили в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 мая. Власти Петербурга не первый год пытаются навести порядок в Апраксином дворе. В 2008 году появился проект комплексной реконструкции торгового квартала.

Он предусматривал снос части корпусов. Однако позже его пересмотрели. Новый проект в 2013-м подготовило бюро Тимура Башкаева. Однако уже в 2017 году совет по культурному наследию утвердил программу, предложенную «Студией 44» Никиты Явейна.

«Главстрой» постепенно терял интерес к реновации Апраксиного двора. В 2018 году КИО начал в арбитраже расторгать инвестиционные договоры с компанией и добиваться ее выселения из арендуемых корпусов. По последним данным, у «Главстроя» не изъяты еще пять корпусов Апраксиного двора. Три года назад Смольный нашел нового инвестора для реконструкции квартала. Речь идет о ГСК «Апраксин двор» (входит в группу компаний «Питер» миллиардера Николая Пономарева). Однако договор на реконструкцию не заключен.

Согласно редакции закона № 282-43, город может передавать инвесторам целевым способом только здания религиозного назначения, производственные объекты, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Другой вариант — если на конкурс заявился всего один участник. Но Апраксин двор не попадает ни под одно из условий. Власти рассчитывали, что поправки изменят ситуацию. Их внесли в ЗакС. Однако в 2020-го рассмотрение поправок приостановили. Сейчас оно находится на стадии третьего чтения. Весь комплекс Апраксиного двора не принадлежит какому-либо конкретному лицу.

Проект «Студии 44» предполагает полное сохранение объекта с минимальной перепланировкой. Глава студии заявил, что концепция дает городу возможность работать с отдельными собственниками. Общая задумка при этом сохранится. Петербург владеет только 25 корпусами Апраксиного двора. Еще 16 находятся в частной собственности, а 12 — включают в себя как доли города, так и частников.

Частные корпуса выглядят неплохо. Ситуация с благоустройством объектов, находящихся во владении как бизнеса, так и города, более сложная. Издание «Невские Новости» пообщалось с рядом экспертов, подтвердивших, что речь может идти о лоббировании на уровне города интересов бизнеса. С тем, что Апраксин двор нуждается в реконструкции, согласны и обычные местные жители. Не исключено, что петербургская администрация еще на несколько лет продлит договор доверительного управления с АО «Апраксин двор».

Петербургские власти ранее постановили демонтировать незаконные магазины, открытые в Апраксином дворе. Несколько самовольно занятых бизнесом участков и помещений очистили в марте, заявили в пресс-службе ККИ.