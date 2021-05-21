Власти Петербурга продлили ограничения по коронавирусу до 12 июля

Санкт-Петербург, 21 мая. Ограничения по коронавирусу будут действовать в Санкт-Петербурге до 12 июля, соответствующее постановление утвердили власти Северной столицы.

Международный экономический форум пройдет в Петербурге со 2 по 5 июня. В связи с этим гостиничные услуги, медицинская помощь и транспортное обслуживание участников ПМЭФ-2021 будет осуществляться только при соблюдении мер безопасности по COVID-19.

Введенные ранее ограничения по коронавирусу будут действовать до 12 июля. Однако с 31 мая перестанет действовать запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк. Ранее правительство Петербурга продлило меры по коронавирусу до конца мая.