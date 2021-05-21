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Литовкин: Россия боевыми роботами нанесет удар по терроризму
19:51
Политика
Участники подмосковного форума «Устойчивое развитие» обсудили экологию региона
19:50
Общество
Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
19:50
Шоу-бизнес
Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
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Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:32
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomokhov / Eurovision Song Contest

Санкт-Петербург, 21 мая. Участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун прокомментировал два полуфинала песенного конкурса, который в этом году проходит в Роттердаме.

Белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую проводило издание «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». Он отметил, что первый полуфинал смотрел с большим удовольствием.

«Второй полуфинал показался слабее, однообразнее. Было интересно выступление Манижи, она — в центре внимания. Поскольку Беларусь в этом году не участвует, следил за конкурсанткой от Молдавии Натальей Гордиенко», — поделился Колдун.

Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
Prt Scr youtube.com  / Eurovision Song Contest

По словам артиста, выступление Манижи было крепким, она отлично исполнила песню «Русская женщина». Однако на Евровидении-2021 были более яркие номера. Колдун считает, что участнице от России не стоит рассчитывать на победу.

«Лично мне понравились конкурсанты от Португалии, Австрии, Кипра, но они набирают не больше 3%. Фаворитами являются музыканты из Италии и Франции. Я хотел бы, чтобы победила Барбара Прави, ее песня — концентрат всех притесненных и угнетенных людей. Я бы поставил на ее победу», — подытожил Колдун.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал своего фаворита Евровидения. По его словам, победы достойна мальтийская певица Дестини Чукуньере.

евровидение дмитрий колдун Манижа
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