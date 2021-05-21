Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения

Санкт-Петербург, 21 мая. Участник Евровидения-2007 Дмитрий Колдун прокомментировал два полуфинала песенного конкурса, который в этом году проходит в Роттердаме.

Белорусский певец и композитор Дмитрий Колдун принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую проводило издание «Слово и Дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». Он отметил, что первый полуфинал смотрел с большим удовольствием.

«Второй полуфинал показался слабее, однообразнее. Было интересно выступление Манижи, она — в центре внимания. Поскольку Беларусь в этом году не участвует, следил за конкурсанткой от Молдавии Натальей Гордиенко», — поделился Колдун.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

По словам артиста, выступление Манижи было крепким, она отлично исполнила песню «Русская женщина». Однако на Евровидении-2021 были более яркие номера. Колдун считает, что участнице от России не стоит рассчитывать на победу.

«Лично мне понравились конкурсанты от Португалии, Австрии, Кипра, но они набирают не больше 3%. Фаворитами являются музыканты из Италии и Франции. Я хотел бы, чтобы победила Барбара Прави, ее песня — концентрат всех притесненных и угнетенных людей. Я бы поставил на ее победу», — подытожил Колдун.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов назвал своего фаворита Евровидения. По его словам, победы достойна мальтийская певица Дестини Чукуньере.