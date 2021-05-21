Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 мая. Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы выдала разрешение на установку стены для легального граффити. Она появится под мостом Бетанкура.

Уличные художники смогут размещать на ней свои работы без предварительного согласования с властями города. Кроме стены для граффити, под мостом Бетанкура установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения. Производство работ разрешено с 24 мая по 5 октября.

Еще одна официальная стена для граффити, как ожидается, появится в парке «Зима-Лето», расположенном в поселке Металлострой. Пока что даты ее обустройства не сообщаются. В мае петербургские власти выразили готовность сохранить граффити с портретом писателя Даниила Хармса на улице Маяковского.

На опоре крупнейшего моста в Тюмени появилось граффити, посвященное ветеранам Великой Отечественной войны. Его нарисовали юнармейцы. На изображении можно увидеть участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ивана Безноскова.