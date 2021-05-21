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21 мая 18:23
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18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
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Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге

Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
mostotrest-spb.ru  /  пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест»

Санкт-Петербург, 21 мая. Государственная административно-техническая инспекция Северной столицы выдала разрешение на установку стены для легального граффити. Она появится под мостом Бетанкура.

Уличные художники смогут размещать на ней свои работы без предварительного согласования с властями города. Кроме стены для граффити, под мостом Бетанкура установят велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения. Производство работ разрешено с 24 мая по 5 октября.

Еще одна официальная стена для граффити, как ожидается, появится в парке «Зима-Лето», расположенном в поселке Металлострой. Пока что даты ее обустройства не сообщаются. В мае петербургские власти выразили готовность сохранить граффити с портретом писателя Даниила Хармса на улице Маяковского.

На опоре крупнейшего моста в Тюмени появилось граффити, посвященное ветеранам Великой Отечественной войны. Его нарисовали юнармейцы. На изображении можно увидеть участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Ивана Безноскова.

петербург граффити мост бетанкура
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