Грузчик шантажом принудил к близости девушку в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 мая. Полиция задержала мигранта, который угрозами о физической расправе и публикации компрометирующих данных заставил знакомую вступить с ним в интимную связь.

Местная жительница сообщила, что злоумышленник совершил преступление против ее половой неприкосновенности в июне 2013 года, когда она была несовершеннолетней. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ «Изнасилование», рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Позднее оперативники задержали предполагаемого преступника, его вина была доказана в ходе следствия. Ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности.

Следком Сочи объявил в розыск педофила, который изнасиловал девочку на улице Лысая Гора, сообщало Федеральное агентство новостей. Нападавший следил за своей жертвой с автобусной остановки.