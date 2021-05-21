Педофил присылал петербургским школьницам изображения своих гениталий

Санкт-Петербург, 21 мая. Родители двух девочек обратились в полицию. Они сообщили, что неизвестный отправлял школьницам фото эротического содержания.

Оба заявления поступили на рассмотрение в полицию в один день. Отец одной из 12-летних девочек рассказал, что его дочь «атаковал» злоумышленник с неизвестного им ранее номера. Он, помимо рассылки изображений, предлагал его ребенку вступить в интимную близость, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Спустя несколько часов сотрудники МВД получили еще одно сообщение о действиях вышеуказанного педофила. Отец второй школьницы заблокировал номер извращенца.

Но вскоре девочка снова пожаловалась на нежелательное внимание со стороны того же человека. Он, помимо фотографий и непристойных фраз, отправлял несовершеннолетней видеоролики порнографического характера. Личность злоумышленника устанавливается.

Верховный суд Мордовии ранее приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима за надругательство над пятилетней девочкой, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленник напал на дочь своей падчерицы.