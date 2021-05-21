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18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
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Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
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Педофил присылал петербургским школьницам изображения своих гениталий

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:25
Происшествия
Педофил присылал петербургским школьницам изображения своих гениталий
unsplash.com  /  NordWood Themes

Санкт-Петербург, 21 мая. Родители двух девочек обратились в полицию. Они сообщили, что неизвестный отправлял школьницам фото эротического содержания.

Оба заявления поступили на рассмотрение в полицию в один день. Отец одной из 12-летних девочек рассказал, что его дочь «атаковал» злоумышленник с неизвестного им ранее номера. Он, помимо рассылки изображений, предлагал его ребенку вступить в интимную близость, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Спустя несколько часов сотрудники МВД получили еще одно сообщение о действиях вышеуказанного педофила. Отец второй школьницы заблокировал номер извращенца.

Но вскоре девочка снова пожаловалась на нежелательное внимание со стороны того же человека. Он, помимо фотографий и непристойных фраз, отправлял несовершеннолетней видеоролики порнографического характера. Личность злоумышленника устанавливается.

Верховный суд Мордовии ранее приговорил местного жителя к 13 годам лишения свободы в колонии строго режима за надругательство над пятилетней девочкой, сообщало Федеральное агентство новостей. Злоумышленник напал на дочь своей падчерицы.

педофил спб школьницы
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