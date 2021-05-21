Петербургская полиция задержала уроженца Норильска за разбой 11-летней давности

Санкт-Петербург, 21 мая. Сотрудники полиции поймали уроженца Норильска за преступление 11-летней давности. Мужчина подозревался в совершении разбойного нападения в 2010 году.

Правоохранители Северной столицы провели спецоперацию на проспекте Обуховской обороны, где остановили ВАЗ-21014. За рулем оказался 37-летний уроженец Норильска Руслан У., который предъявил чужие документы на машину, сообщает источник ФАН в полиции.

Мужчину задержали до выяснения обстоятельств. Впоследствии выяснилось, что в 2010 году Руслан У. совершил разбойное нападение и в отношении него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Однако тогда злоумышленнику удалось скрыться, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

В течение 11 лет о преступнике ничего не было слышно, пока, наконец, его бегство от закона не завершилось встречей с полицией на востоке Петербурга. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

По той же статье осуждены четверо магаданцев, которые избили мужчину ломом и ограбили свою жертву. Преступники ворвались в гараж, который находится внутри частного дома.