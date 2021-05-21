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Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
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ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
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Петербургская полиция задержала уроженца Норильска за разбой 11-летней давности

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:24
Происшествия
Петербургская полиция задержала уроженца Норильска за разбой 11-летней давности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 мая. Сотрудники полиции поймали уроженца Норильска за преступление 11-летней давности. Мужчина подозревался в совершении разбойного нападения в 2010 году.

Правоохранители Северной столицы провели спецоперацию на проспекте Обуховской обороны, где остановили ВАЗ-21014. За рулем оказался 37-летний уроженец Норильска Руслан У., который предъявил чужие документы на машину, сообщает источник ФАН в полиции.

Мужчину задержали до выяснения обстоятельств. Впоследствии выяснилось, что в 2010 году Руслан У. совершил разбойное нападение и в отношении него было заведено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Однако тогда злоумышленнику удалось скрыться, в связи с чем его объявили в федеральный розыск.

В течение 11 лет о преступнике ничего не было слышно, пока, наконец, его бегство от закона не завершилось встречей с полицией на востоке Петербурга. Проводятся необходимые следственные мероприятия.

По той же статье осуждены четверо магаданцев, которые избили мужчину ломом и ограбили свою жертву. Преступники ворвались в гараж, который находится внутри частного дома.

арест санкт-петербург разбой преступник федеральный розыск приезжий
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Все новости / Происшествия / Петербургская полиция задержала уроженца Норильска за разбой 11-летней давности
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