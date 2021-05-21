Первый концерт фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет в Михайловском замке

Санкт-Петербург, 21 мая. Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает жителей и гостей Северной столицы на исторический концерт.

XXIX сезон фестиваля открывается 22 мая. Первый концерт в рамках мероприятия состоится в Михайловском замке после открытия анфилады отреставрированных залов. Гости получат возможность увидеть обновленные парадные залы крыла замка эпохи Павла I.

На концерте прозвучат любимые произведения этого императора. Например, гости услышат арии из оперы «Волшебная флейта», концертную симфонию Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена.

Концерт, который начнется в 19:00, пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический». Дирижером выступит Василий Синайский. Медиагруппа «Патриот» является информационным партнером мероприятия.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг руководителя фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Марии Сафарьянц. Она рассказал о возрождении культурной активности в Петербурге после пандемии.