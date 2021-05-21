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21 мая 18:23
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новостей
18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
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Первый концерт фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет в Михайловском замке

Общество
Первый концерт фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет в Михайловском замке
vk.com  /  Мариинский театр

Санкт-Петербург, 21 мая. Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» приглашает жителей и гостей Северной столицы на исторический концерт.

XXIX сезон фестиваля открывается 22 мая. Первый концерт в рамках мероприятия состоится в Михайловском замке после открытия анфилады отреставрированных залов. Гости получат возможность увидеть обновленные парадные залы крыла замка эпохи Павла I.

На концерте прозвучат любимые произведения этого императора. Например, гости услышат арии из оперы «Волшебная флейта», концертную симфонию Дмитрия Бортнянского и гимн Мальтийского ордена.

Концерт, который начнется в 19:00, пройдет в сопровождении Международного симфонического оркестра «Таврический». Дирижером выступит Василий Синайский. Медиагруппа «Патриот» является информационным партнером мероприятия.

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел брифинг руководителя фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Марии Сафарьянц. Она рассказал о возрождении культурной активности в Петербурге после пандемии.

музыка петербург дворцы
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Все новости / Общество / Первый концерт фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» пройдет в Михайловском замке
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