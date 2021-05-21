Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью

Санкт-Петербург, 21 мая. Автомобилист увидел одиноко стоящую сумку на пандусе и решил забрать ее себе. На найденные деньги он заправил бак бензином. Далеко вор уехать не успел — его задержали.

Инцидент произошел ночью в Калининском районе. Жительница города обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сумки, в которой были деньги, документы и мобильный телефон.

Сотрудники полиции задержали предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний гражданин Таджикистана. На допросе он признался, что действительно забрал «бесхозную» сумку, лежащую на пандусе у торгового центра, когда ехал мимо на своем автомобиле «Хендай Солярис». На найденные деньги он решил заправить машину. Возбуждено уголовное дело.

Мужчина после ремонта домофона у пенсионерки в Петербурге украл ее сумку, сообщал ФАН.