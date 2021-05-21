Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег

Санкт-Петербург, 21 мая. Молодой человек пытался получить 6 тыс. рублей с гражданки, угрожая распространить порочные сведения о ней.

Полиция задержала 18-летнего жителя Василеостровского района, который подозревается в вымогательстве, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. В отношении молодого человека была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По данным следствия, обвиняемый в интернете пригрозил петербурженке распространить позорящие сведения и предложил ей откупиться за 6 тыс. рублей. Женщина не пошла на поводу у вымогателя и обратилась в полицию. Злоумышленник попался правоохранителям утром следующего дня.

В конце апреля двух московских студентов похитили лжеполицейские. Они требовали за заложников выкуп, писал ФАН.