Сверстник сломал палец школьнику в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 16:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Ленинградский зоопарк попросил посетителей придумать имя для детеныша японской макаки
16:50
Россия
Угроза теракта: пора пересмотреть сложившиеся стереотипы
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
Все новости
21 мая 16:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:52
Общество
Ленинградский зоопарк попросил посетителей придумать имя для детеныша японской макаки
16:50
Россия
Угроза теракта: пора пересмотреть сложившиеся стереотипы
16:48
Экономика
Ямальские семьи с маленькими детьми получат повышенные выплаты
16:48
Политика
Зеленский мечтает о встрече с Владимиром Путиным ради одной фразы
16:47
Латинская Америка
Аэропорты Боливии парализованы из-за забастовки сотрудников наземных служб
16:46
Общество
Антон Цветков заявил о провале воспитательной работы с несовершеннолетними в России
16:44
Общество
Собянин назвал число выписанных в Москве штрафов за нарушение мер по COVID-19
16:43
Происшествия
Следователи допрашивают директора таганрогского водоканала после гибели 10 рабочих
16:41
Происшествия
Водитель «Соляриса» в Петербурге присвоил себе забытую сумку и попал под статью
16:39
Экономика
Антимонопольная служба выступила с предупреждением для туроператоров
16:37
Армия
Бойцы радиотехнических войск ЗВО приняли участие в конкурсе «Воздушные рубежи — 2021»
16:37
Происшествия
Дело о гибели рабочих под Ростовом передадут в центральный аппарат СК
16:36
Политика
Выборы 2028 года: Пригожин подсказал Bellingcat тему для псевдорасследования
16:35
Общество
Ученый рассказал правду, почему в СССР отказались достраивать Крымскую АЭС
16:35
Новости Сирии
Племена Ракки намерены бороться с американской оккупацией северо-востока Сирии
16:34
Происшествия
Юноша шантажировал петербурженку личными данными ради денег
16:33
Спорт
Хэмилтон назвал «Формулу-1» клубом мальчиков-миллиардеров
16:32
Общество
Голикова призвала отказаться от санкций ради борьбы с пандемией
16:31
Армия
Зенитчики ЗВО защитили от «противника» важные объекты в Воронежской области
16:31
Экономика
В Минсельхозе ожидают высокие показатели урожая и экспорта зерна
Все новости

Сверстник сломал палец школьнику в Петербурге

  /   Обновлено: 21 мая 2021 16:09
Происшествия
Сверстник сломал палец школьнику в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 мая. Юный петербуржец получил перелом из-за одноклассника. Юноша наступил на палец приятеля и сломал его.

Врачи педиатрического университета на Литовской приняли пострадавшего школьника, после чего отправили соответствующую информацию в дежурную часть. Вместе с мальчиком была его бабушка, которая подтвердила показания 11-летнего Тимура Х. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам медиков, осмотревших мальчика, у петербуржца был диагностирован перелом основной фаланги большого пальца правой руки. Врачам и сотрудникам полиции юноша объяснил, что его одноклассник наступил ему на палец, в результате чего учащийся получил перелом.

Другой петербургский школьник поступил в больницу с подобной травмой. Причиной стало не агрессивное поведение приятеля, а интенсивная тренировка.

санкт-петербург школьник травма ученики сломал палец увечье
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 102463 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 78353 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 52788 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 46993 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 40148 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Происшествия / Сверстник сломал палец школьнику в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru