Сверстник сломал палец школьнику в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 мая. Юный петербуржец получил перелом из-за одноклассника. Юноша наступил на палец приятеля и сломал его.

Врачи педиатрического университета на Литовской приняли пострадавшего школьника, после чего отправили соответствующую информацию в дежурную часть. Вместе с мальчиком была его бабушка, которая подтвердила показания 11-летнего Тимура Х. Об инциденте сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

По словам медиков, осмотревших мальчика, у петербуржца был диагностирован перелом основной фаланги большого пальца правой руки. Врачам и сотрудникам полиции юноша объяснил, что его одноклассник наступил ему на палец, в результате чего учащийся получил перелом.

Другой петербургский школьник поступил в больницу с подобной травмой. Причиной стало не агрессивное поведение приятеля, а интенсивная тренировка.