Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников

Санкт-Петербург, 21 мая. Правоохранители из Северной столицы задержали злоумышленников, которые обманули двух пенсионеров. Одной из их жертв оказалась 95-летняя блокадница.

Аферисты пытались заработать на людях преклонного возраста за счет продажи «чудо-лекарств». В разговоре с пенсионерами они представляли финансовыми инспекторами и настойчиво убеждали их в необходимости денежной компенсации. Для этого они использовали угрозы.

Одна из пострадавших — 95-летняя блокадница. Она перевела мошенникам «страховые расходы» в размере 373 тыс. рублей. Вторая пострадавшая лишилась 426 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Мошенники обвели вокруг пальца жительницу Орска. Заказ пиццы через интернет обошелся россиянке в 7 тыс. рублей. Факт нарушения уже проверяется сотрудниками правоохранительных органов.