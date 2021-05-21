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15:19
Происшествия
Жертвами ЧП на очистных сооружениях под Ростовом могли стать более семи человек
15:18
Общество
Фюзеляжи Ми-24 и Ми-8, отреставрированные заключенными, появятся в парке под Тулой
15:18
Общество
Бурение скважин для поиска пресной воды началось в Азовском море
15:18
Политика
Клишас предложил расширить поправки в закон об избирательных правах
15:16
Происшествия
Две женщины пострадали в результате жесткой посадки Ан-2 в Тюменской области
15:14
Наука
Физикам из США удалось превысить скорость света
15:12
Общество
Член ОНК рассказал, как будут регламентировать добровольность труда заключенных
15:11
Политика
Лавров не согласился с заявлением Илона Маска об искусственном интеллекте
15:10
Россия
«Зубы выбьем»: президент России знает, что сказать в нужный момент
15:10
Армия
МИД РФ предупредил о готовящейся провокации с применением химоружия в Сирии
15:10
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на выходные
15:09
Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
15:09
Политика
Лавров поговорил с российской молодежью о древнейшей профессии
15:08
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов сравнил надоевшую ему Аллу Пугачеву с собакой
15:07
Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк призналась, что хочет стать матерью
15:04
Общество
Сотрудники МЧС спасли 20 человек из горящей многоэтажки в Оренбурге
15:03
Происшествия
Два новых коронавируса обнаружили у летучих мышей на Черноморском побережье
15:02
Экономика
Максимальное число публикаций о биткоине зафиксировано в Twitter
15:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников

Происшествия
Полицейские задержали в Петербурге обманувших блокадницу мошенников
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Санкт-Петербург, 21 мая. Правоохранители из Северной столицы задержали злоумышленников, которые обманули двух пенсионеров. Одной из их жертв оказалась 95-летняя блокадница.

Аферисты пытались заработать на людях преклонного возраста за счет продажи «чудо-лекарств». В разговоре с пенсионерами они представляли финансовыми инспекторами и настойчиво убеждали их в необходимости денежной компенсации. Для этого они использовали угрозы.

Одна из пострадавших — 95-летняя блокадница. Она перевела мошенникам «страховые расходы» в размере 373 тыс. рублей. Вторая пострадавшая лишилась 426 тыс. рублей, рассказали в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. По факту преступлений возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ.

Мошенники обвели вокруг пальца жительницу Орска. Заказ пиццы через интернет обошелся россиянке в 7 тыс. рублей. Факт нарушения уже проверяется сотрудниками правоохранительных органов.

петербург мошенники правоохранители
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