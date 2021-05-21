Губернатор Петербурга Беглов показался на публике без усов

Санкт-Петербург, 21 мая. Губернатор Северной столицы Александр Беглов сбрил усы. Впервые градоначальника в новом имидже увидели на встрече с представителями бизнеса.

Городские предприниматели принимали активное участие в помощи петербуржцам на фоне пандемии коронавируса в рамках добровольческой организации «Мы вместе». Около 1,5 млн продуктовых продуктов передали горожанам за время самоизоляции.

Градоначальник не впервые отказался от своей «визитной карточки». Горожане видели Беглова без усов в декабре 2017 года, тогда он занимал должность полпреда президента в Центральном федеральном округе.