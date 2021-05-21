Лжегазовщики вынесли из квартиры петербурженки 300 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 21 мая. Мошенники под видом сотрудников газовых служб проникли в чужую квартиру и вынесли деньги. Потерпевшая заявила в полицию.

Преступление было совершено в одной и квартир, расположенных в доме на Канонерской улице. Аферисты позвонили в дверь и представились сотрудниками газовой службы, после чего прошли внутрь.

«Специалисты» в ходе «имитации бурной деятельности» обокрали хозяйку. После ухода молодых людей, как рассказала позже потерпевшая, из жилья пропали 300 тысяч рублей. По словам женщины, средства лежали в серванте. Полиция ищет злоумышленников.

По предварительным данным, мужчине на вид было около 25 лет, рост около 175 сантиметров. Был одет в синюю рубашку без рукавов. Его подельница была одета в бежевое платье. Рост подозреваемой составляет 160 сантиметров. По словам потерпевшей, у девушки была смуглая кожа, волосы черного цвета, заплетенные в косу.

Администратор супермаркета в Петербурге украл 138 тысяч рублей из кассы, сообщал ФАН. Воришкой оказался 26-летний молодой человек. Он воспользовался служебным положением.