Нападавший на пассажиров троллейбуса неадекватный петербуржец задержан

Санкт-Петербург, 21 мая. Поездка на троллейбусе закончилась задержанием для жителя Северной столицы. Кондуктор и водитель вызвали наряд полиции из-за агрессивного поведения одного из пассажиров.

Инцидент произошел в троллейбусе на остановке на улице Народная. Водитель общественного транспорта вызвал правоохранителей, чтобы усмирить буйного пассажира. По словам кондуктора, мужчина вел себя агрессивно, приставал к людям и провоцировал драку.

Полицейские попросили дебошира пройти в участок, но тот отказался и стал оказывать сопротивление. Стражам порядка пришлось применить силу и надеть на дебошира наручники.

Вооруженных налетчиков задержали в Ростовской области, сообщал ФАН. Подозреваемые проникли на территорию малого предприятия и убили рабочего. После этого они избили предпринимателя и его супругу.