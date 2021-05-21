Полиция задержала пожилого петербуржца за «минирование» школы

Санкт-Петербург, 21 мая. Неудачная шутка может обернуться для пенсионера тюрьмой. Мужчина сообщил заведомо ложную информацию о минировании.

Злоумышленник позвонил в полицию и сообщил, что якобы его знакомый собирается взорвать школу, мост и жилой дом, расположенные на Русановской улице. Оперативники выехали на место происшествия и обследовали все объекты, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

Тревога оказалась ложной, силовики не обнаружили взрывчатых веществ. Эвакуация также не проводилась. Позже полицейским удалось задержать лжеминера. Стражи порядка определили, кому принадлежит телефон, с которого совершил звонок мужчина. Хулиганом оказался 60-летний пенсионер. В настоящее время он находится под стражей.

Лжеминер из Петербурга получил два года лишения свободы, сообщал сайт 360tv.ru. Он сообщил заведомо ложную информацию о том, что его дом заминирован.