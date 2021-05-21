Госпиталь в «Ленэкспо» снова готов принимать пациентов с коронавирусом

Санкт-Петербург, 21 мая. Временный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом в выставочном комплексе «Ленэкспо» возобновил работу в Северной столице.

Новые койки для зараженных COVID-19 пациентов развернут в госпитале уже 21 мая. Порядка 100 человек уже могут начать стационарное лечение в этом медучреждении. Всего три сотни коек для пациентов с коронавирусом планируется развернуть в «Ленэкспо».

Положительный результат теста на коронавирус получили 430 тыс. жителей Петербурга с начала 2020 года. Почти 395 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром городских врачей.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Северной столице с января 2020 года. Более 130 прививочных пунктов развернули на территории города. Кроме того, горожане могут поставить прививку от COVID-19 круглосуточно.