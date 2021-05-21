Бухгалтер из Петербурга обвинила сына в краже бытовой техники

Санкт-Петербург, 21 мая. Жительница Санкт-Петербурга заявила на сына в полицию. Мать обвинила отпрыска в краже бытовой техники из квартиры, где они вместе проживали.

Инцидент случился в квартире на проспекте Александровской фермы, где проживала и заявительница и ее 29-летний сын. По словам потерпевшей, молодой человек похитил из жилого помещения несколько единиц бытовой техники и скрылся, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Среди украденных вещей женщина перечислила телевизор Samsung, многофункциональное устройство HP LaserJet Pro, ноутбук Acer и даже электромясорубку. Кроме этого, молодой петербуржец украл мобильный телефон Samsung Galaxy A11. Потерпевшая оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный и заявила, что он составил более 110 тыс. рублей.

Злоумышленник в настоящий момент на связь не выходит, его местоположение неизвестно. Проводятся следственные действия.