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Памятник академику Сахарову установят в Москве
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Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
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Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
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Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
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Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон

  /   Обновлено: 21 мая 2021 10:08
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
pixabay.com  /  Nino Carè

Санкт-Петербург, 21 мая. Жительницу Красносельского района подвергли сексуальному насилию, пока девушка была в гостях. По словам жертвы, преступником оказался малознакомый ей мужчина по имени Игорь.

Неприятная история случилась в Красносельском районе Санкт-Петербурга в квартире по улице Л. Пилютова. Компания мужчин и женщин решила собраться вместе и употребить алкогольные напитки. После совместного распития спиртного один из гостей изнасиловал безработную жительницу Петербурга и украл телефон, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая немедленно обратилась в полицию, после чего на место происшествия выехала следственная группа. Благодаря комплексу проведенных мер удалось задержать подозреваемого в преступлении Фанура А. Задержанный также официально нигде не работает и проживает в Санкт-Петербурге. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (Изнасилование с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью), а также по статье 158 УК РФ («Кража»).

После задержания насильника мужчину поместили в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств дела. Расследование продолжается.

нападение изнасилование санкт-петербург красносельский район сексуальное насилие
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