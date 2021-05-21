Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон

Санкт-Петербург, 21 мая. Жительницу Красносельского района подвергли сексуальному насилию, пока девушка была в гостях. По словам жертвы, преступником оказался малознакомый ей мужчина по имени Игорь.

Неприятная история случилась в Красносельском районе Санкт-Петербурга в квартире по улице Л. Пилютова. Компания мужчин и женщин решила собраться вместе и употребить алкогольные напитки. После совместного распития спиртного один из гостей изнасиловал безработную жительницу Петербурга и украл телефон, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Потерпевшая немедленно обратилась в полицию, после чего на место происшествия выехала следственная группа. Благодаря комплексу проведенных мер удалось задержать подозреваемого в преступлении Фанура А. Задержанный также официально нигде не работает и проживает в Санкт-Петербурге. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ (Изнасилование с угрозой убийства или причинения тяжкого вреда здоровью), а также по статье 158 УК РФ («Кража»).

После задержания насильника мужчину поместили в изолятор временного содержания до выяснения обстоятельств дела. Расследование продолжается.