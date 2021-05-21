Фонтан высотой c пятиэтажный дом забил на Ленинском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 мая. Трубу с кипятком прорвало в Кировском районе Северной столицы. Ремонтная бригада уже устраняет последствия инцидента.

Коммунальная авария произошла на Ленинском проспекте возле строймаркета «Максидом». По словам очевидцев, прямо на газоне, рядом с проезжей частью, струя воды взлетела вверх на высоту пятиэтажного дома. Аварийная бригада оперативно приехала на место происшествия устранять неполадки.

Выяснилось, что в Кировском районе проходят испытания теплосетей. В настоящее время трубопровод отключили, а выход на поверхность воды локализовали. В зоне аварии оказались несколько машин. По предварительным данным, они не получили повреждений.

Похожий инцидент произошел ранее в Перми, сообщал портал URA.RU. Теплотрассу прорвало рядом с торговым центром.