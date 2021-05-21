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21 мая 10:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:12
Общество
Песков объяснил, как интернет провоцирует беззаконие
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
Все новости

Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти 21 мая

Общество
Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти 21 мая
pixabay.com

Санкт-Петербург, 21 мая. Главное управление МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области из-за сильного ветра, ливней, гроз и града.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 21 мая с 11:00 до 15:00. Скорость порывов ветра может составить от 15 до 17 метров в секунду. В связи со штормовым предупреждением гражданам рекомендуется соблюдать правила безопасности. Необходимо избегать нахождения рядом со щитами и другими шаткими конструкциями.

К тому же при усилении ветра возрастают риски возникновения ДТП, движение по трассам региона может быть затруднено, пишет газета «Петербургский дневник». Существует вероятность ЧП на железнодорожном транспорте. Гражданам рекомендуется быть максимально бдительными.

Петербуржцев в преддверии выходных предупредили о похолодании. В эту пятницу максимальная температура воздуха составит 16 градусов тепла. Местами возможен умеренный дождь. Это вполне типичная погода для Петербурга, отмечают синоптики.

погода ленобласть штормовое предупреждение
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