Штормовое предупреждение объявили в Ленобласти 21 мая

Санкт-Петербург, 21 мая. Главное управление МЧС по региону объявило штормовое предупреждение в Ленинградской области из-за сильного ветра, ливней, гроз и града.

Неблагоприятные погодные условия ожидаются 21 мая с 11:00 до 15:00. Скорость порывов ветра может составить от 15 до 17 метров в секунду. В связи со штормовым предупреждением гражданам рекомендуется соблюдать правила безопасности. Необходимо избегать нахождения рядом со щитами и другими шаткими конструкциями.

К тому же при усилении ветра возрастают риски возникновения ДТП, движение по трассам региона может быть затруднено, пишет газета «Петербургский дневник». Существует вероятность ЧП на железнодорожном транспорте. Гражданам рекомендуется быть максимально бдительными.

Петербуржцев в преддверии выходных предупредили о похолодании. В эту пятницу максимальная температура воздуха составит 16 градусов тепла. Местами возможен умеренный дождь. Это вполне типичная погода для Петербурга, отмечают синоптики.