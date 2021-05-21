Петербуржцев предупредили о похолодании и дождях

Санкт-Петербург, 21 мая. Уставших от жары жителей Санкт-Петербурга может порадовать вернувшееся в город похолодание, сообщило ФГБУ Северо-Западное УГМС.

Небольшой, местами умеренный дождь ожидается в Северной столице перед выходными. Ночью воздух остынет до +12 градусов, днем — до +16. Атмосферное давление будет понемногу расти. Такая погода вполне типична для Петербурга, сообщили синоптики. На выходных также пройдут дожди.

Накануне горожан предупредили об усилении ветра. Жителям Северной столицы посоветовали убрать с балконов и дворов домов вещи и закрыть окна. Владельцам автомобилей нужно парковать машины вдали от деревьев или в гараже. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует обратиться в спасательные службы.