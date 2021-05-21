Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 21 мая. Полиция Ленинградской области разыскивает мошенницу, которая украла у пенсионерки 125 тыс. рублей после процедуры массажа.

Инцидент произошел в городе Волхов. Молодая злоумышленница пришла к 92-летней женщине с предложением сделать массаж. Возможно, она представилась соцработником, так как подобная легенда в последнее время является наиболее распространенной.

Пенсионерка согласилась, а после процедуры, когда «добродетельница» ушла, заметила пропажу крупной суммы, которая была в кармане одежды на кресле. Виновницей бабушка считает молодую светловолосую женщину в разноцветном платье.

Правоохранители возбудили уголовное дело. В настоящее время уточняются все детали произошедшего.

Другая петербургская пенсионерка недавно стала жертвой мигранта-извращенца. Злоумышленник напал на горожанку ночью за домом №23 по Будапештской улице.