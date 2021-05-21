Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома

Санкт-Петербург, 21 мая. Жители Красносельского района Петербурга стали свидетелями жуткой смерти женщины, упавшей с балкона общего дома.

Инцидент произошел на улице Адмирала Черокова, 20а. Очевидцы рассказали, что падение сопровождалось громким звуком.

Оказалось, что тело от удара буквально разделилось на две части: одна оказалась на козырьке подъезда, а вторая — на тротуаре. Останки женщины увезли экстренные службы. Сейчас специалисты выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

Недавно стали известны новые подробности дела о загадочной смерти студентки МГИМО из Казахстана. Она умерла после падения из окна еще в 2018 году.