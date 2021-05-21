Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга

Санкт-Петербург, 21 мая. Популярность квартир с чистовой отделкой на первичном рынке недвижимости Петербурга, по словам риэлторов, увеличивается с каждым годом.

Из-за льготной ипотеки в прошлом году в городе на Неве было раскуплено большинство хороших квартир в новостройках. В 2021 году на рынок вышли новые предложение. Многие из представленных квартир продаются с отделкой — примерно 37%.

Чистовая отделка востребована у людей, желающих как можно быстрее заселиться в новое жилье и не тратиться на съем. Под такие квартиры, по данным телеканала «Царьград», охотнее дают ипотечные кредиты.

«В массовом сегменте у новоселов, как правило, все сбережения уходят на первоначальный взнос. Чистовая отделка от застройщика позволяет включить стоимость ремонта в ипотечный кредит», — подчеркнул руководитель службы по работе с госорганами «СПБ Реновация» Дмитрий Михалев.

Экономист Александр Родионов ранее назвал причину падения спроса на жилье в новостройках. Это связано, по его словам, с льготной ипотекой. Основная масса желавших получить ипотечный кредит по льготной ставке уже успели купить квартиру в строящихся домах.