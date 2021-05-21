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новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
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Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга

Экономика
Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
ФБА «Экономика сегодня» .

Санкт-Петербург, 21 мая. Популярность квартир с чистовой отделкой на первичном рынке недвижимости Петербурга, по словам риэлторов, увеличивается с каждым годом.

Из-за льготной ипотеки в прошлом году в городе на Неве было раскуплено большинство хороших квартир в новостройках. В 2021 году на рынок вышли новые предложение. Многие из представленных квартир продаются с отделкой — примерно 37%.

Чистовая отделка востребована у людей, желающих как можно быстрее заселиться в новое жилье и не тратиться на съем. Под такие квартиры, по данным телеканала «Царьград», охотнее дают ипотечные кредиты.

«В массовом сегменте у новоселов, как правило, все сбережения уходят на первоначальный взнос. Чистовая отделка от застройщика позволяет включить стоимость ремонта в ипотечный кредит», — подчеркнул руководитель службы по работе с госорганами «СПБ Реновация» Дмитрий Михалев.

Экономист Александр Родионов ранее назвал причину падения спроса на жилье в новостройках. Это связано, по его словам, с льготной ипотекой. Основная масса желавших получить ипотечный кредит по льготной ставке уже успели купить квартиру в строящихся домах.

жилье отделка новостройки
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Все новости / Экономика / Риэлторы назвали процент квартир с отделкой на первичном рынке Петербурга
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