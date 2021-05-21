Петербургский гонщик влетел в машину ДПС на проспекте Испытателей

Санкт-Петербург, 21 мая. ДТП с участием черного автомобиля и машины ДПС попало на видео уличных камер Петербурга. Полицейского зажало в салоне.

Инцидент произошел на проспекте Испытателей. Гонщикмчался по Приморскому району и влетел в патрульную машину, которая подъезжала к перекрестку по Сизова с включенной «люстрой» и сиреной.

От удара в боковую проекцию машина ДПС врезалась в дорожный знак, снеся ограждение. Пассажирскую дверь буквально вмяло внутрь салона. В настоящее время все детали обстоятельства уточняются.

Другое ДТП произошло под Тверью. Отечественный автомобиль сбил 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу. Ребенка доставили в областную больницу.