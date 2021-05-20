Петербургские травматологи поставили на ноги 103-летнюю блокадницу с переломом бедра

Санкт-Петербург, 20 мая. Травматологи петербургской городской больницы №26 успешно провели сложную операцию 103-летней пациентке, сохранив ей подвижность, сообщается в группе медучреждения во "ВКонтакте".

У пережившей блокаду женщины был диагностирован закрытый чрезвертельный перелом левой бедренной кости со смещением отломков. Врачи приняли решение провести малоинвазивный остеосинтез гамма-стержнем.

«После хирургического вмешательства пожилая пациентка уже на второй день самостоятельно передвигалась при помощи ходунков и была выписана в хорошем состоянии!» — отмечается в публикации в соцсети.

Благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе специалистов долгожительница не оказалась прикованной к инвалидной коляске.

Врачи в Краснодарском крае на протяжении 103 дней боролись за жизнь заразившейся коронавирусом пожилой пациентки и смогли вылечить ее. КТ-обследование показало, что ее легкие были поражены на 96%.