В Петербурге медработник вызвал клиническую смерть двухлетнего ребенка

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту наступления клинической смерти двухлетнего пациента частной клиники.

Малыш перенес клиническую смерть во время проведения операции в частной больнице в Выборгском районе города, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу. По данному факту в отношении мужчины, который проводил операцию, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, подозреваемый, не обладающий профессиональным медицинским образованием, проводил операцию в частном медцентре. В ходе процесса мужчина вколол двухлетнему мальчику лидокаин в качестве анестезии, после чего ребенок впал в состояние клинической смерти.

Спустя четыре минуты пациента вернули к жизни. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

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