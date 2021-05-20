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20 мая 20:31
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новостей
20:30
Шоу-бизнес
Вспомнившая о трудностях мать Давы не смогла сдержать слез на шоу Галкина
20:23
Политика
В США признали неизбежность достройки «Северного потока — 2»
20:22
Общество
Американская журналистка призвала Лондон забрать принца Гарри домой
20:22
Экономика
Правительство РФ намерено изменить порядок разработки госпрограмм
20:21
Новости Сирии
Проживающие за границей сирийцы проголосовали на выборах президента САР
20:21
Общество
Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году
20:20
Общество
Герой Джима Керри объединится с говорящей ехидной в сиквеле «Соника в кино»
20:19
Армия
Экс-депутат Рады посоветовал американцам арендовать ледоколы у России
20:18
Политика
Доктор экономических наук Межевич объяснил заинтересованность ФРГ в «СП-2»
20:18
Общество
Недвижимость покинувшей РФ Хаматовой в Латвии оказалась в «поселке миллионеров»
20:17
Экономика
Стало известно, как мог бы выглядеть УАЗ «буханка» в 2021 году
20:16
Политика
Соколовская озвучила Шейнину главный страх Украины от встречи Путина и Байдена
20:14
Происшествия
Челябинский суд вынес приговор 24-летней девушке за жестокое убийство сына
20:14
Спорт
Сборная России заявила 17 игроков на ЧМ-2021 в Риге
20:12
Шоу-бизнес
Новая невеста 90-летнего Краско раскрыла подробности интимной жизни с актером
20:12
ФАН-ТВ
«Попасть в сердце каждого»: премьера «Теории противоположностей» состоялась в Петербурге
20:10
Шоу-бизнес
Дочь Валентины Легкоступовой рассказала, как общается с мамой во снах
20:09
Политика
Дмитрий Кулеба заявил о тяжелом «рождении» переговоров Путина и Зеленского
20:07
Экономика
Горьковский автозавод начал производство новой «Газели»
20:04
Происшествия
Бывшая чиновница Минпромторга заключена под стражу на два месяца
Все новости

В Петербурге медработник вызвал клиническую смерть двухлетнего ребенка

Происшествия
В Петербурге медработник вызвал клиническую смерть двухлетнего ребенка
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту наступления клинической смерти двухлетнего пациента частной клиники.

Малыш перенес клиническую смерть во время проведения операции в частной больнице в Выборгском районе города, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу. По данному факту в отношении мужчины, который проводил операцию, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, подозреваемый, не обладающий профессиональным медицинским образованием, проводил операцию в частном медцентре. В ходе процесса мужчина вколол двухлетнему мальчику лидокаин в качестве анестезии, после чего ребенок впал в состояние клинической смерти.

Спустя четыре минуты пациента вернули к жизни. Сейчас ребенок госпитализирован и находится под наблюдением врачей.

В Санкт-Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за громкого крика одноклассника, писал ФАН.

больница ребенок следком клиническая смерть
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Все новости / Происшествия / В Петербурге медработник вызвал клиническую смерть двухлетнего ребенка
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