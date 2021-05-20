В Петербурге тугоухий школьник попал в больницу из-за крика одноклассника

Санкт-Петербург, 20 мая. Врачи Детской городской больницы сообщили о 12-летнем пациенте в дежурную часть. Оказалось, что у мальчика острое сенсоневральное заболевание.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, 12-летний ученик школы №186 попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мальчика увезла из дома бригада скорой помощи.

Позже выяснилось, что накануне в школе произошел инцидент. Одноклассник потерпевшего ребенка громко крикнул ему в ухо. Знал ли ученик о заболевании своего товарища, неизвестно.

Госпитализированный школьник имеет диагноз острая сенсоневральная тугоухость. Это болезнь, при которой происходит снижение слуха, вплоть до его полной потери.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетний ребенок попал в реанимацию после отравления неизвестным веществом. Ситуацией заинтересовалась полиция, писал ФАН.