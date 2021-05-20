Жительница Петербурга получила удар ножом во время ссоры у дома

Санкт-Петербург, 20 мая. Девушка пришла к новому знакомому в квартиру, где они распивали алкогольные напитки. Она случайно стала участницей конфликта между соседями, выйдя покурить.

Первым в полицию обратился мужчина, проживающий в доме на Меншиковском проспекте. Он рассказал, что пригласил девушку по имени Надежда к себе домой. Позднее собутыльники решили выйти на улицу. Вскоре к ним подошел сосед. У местных жителей завязалась потасовка, в ходе которой мужчина стал угрожать оппонентам холодным оружием, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Вскоре злоумышленник нанес удар девушке в область лица. Пострадавшей вызвали бригаду медиков, ее доставили в больницу. Там врачи диагностировали у пациентки резаную рану верхнего века. Оказав необходимую помощь, петербурженку отпустили домой.

Оперативники по горячим следам задержали нападавшего. У него изъяли нож. На мужчину уже составили протокол об административном правонарушении.

Школьник ранее напал с ножом на женщину в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Он украл у своей жертвы 2 тыс. рублей.