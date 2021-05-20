МХАТ им. Горького привезет в Петербург пьесу «Лес» Островского

Санкт-Петербург, 20 мая. Пьеса Александра Островского «Лес» в постановке МХАТа им. М. Горького вошла в программу фестиваля культуры ПМЭФ. Показ спектакля состоится 2 июня на сцене «Балтийского дома».

Гастроли московского театра в Северной столице запланированы в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума. Зрителей спектакля ждет необычная постановка пьесы Александра Островского. Вместо привычного классического повествования жители Петербурга увидят концептуальную и новаторскую форму.

Режиссер постановки Виктор Крамер отказался от традиционной сценографии в пользу авангарда, буффонады и многослойности. По его словам, он использовал все средства — от декораций и костюмов до музыки, чтобы в полной мере воплотить на сцене историю о жестокости и алчности, которые сосуществуют в этом мире с благородством и героизмом, сообщает Медиагруппа «Патриот». Главные роли исполняют ведущие актеры МХАТа — Андрей Мерзликин, Григорий Сиятвинда, Надежда Маркина и Алиса Гребенщикова.

Власти Санкт-Петербурга намерены усилить контроль на границе во время проведения Петербургского международного экономического форума и Евро-2020. В частности, на вокзалах и в аэропорту появятся дополнительные дежурные смены медиков и представителей Роспотребнадзора.