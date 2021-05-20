Силовики в Петербурге задержали девушку с пистолетом за угрозы жильцам

Санкт-Петербург, 20 мая. Жительница Северной столицы пожаловалась в полицию на агрессивную гражданку. Подозрительную женщину оперативно задержали полицейские.

В отделении полиции зарегистрировали заявление от женщины. Она рассказала о девушке с пистолетом, которая никого не пускает в парадную, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка оперативно среагировали и прибыли к указанному дому на Северном проспекте. Они задержали 28-летнюю жительницу Гатчины, ранее судимую по административной статье. В ее сумочке обнаружен травматический пистолет.

В Воронеже стражи порядка проводят проверку по факту возможной стрельбы возле городской школы. Перед этим стрелок якобы продемонстрировал пистолет детям, сообщал ФАН.