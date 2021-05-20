Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Полицейские ведут поиск мальчика, который ушел из дома в Ленобласти и до сих пор не вернулся, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Заявление о пропаже 16-летнего жителя деревни Ушевицы поступило сегодня. По предварительным данным, подросток уехал в Санкт-Петербург, до сих пор о нем ничего неизвестно. Несовершеннолетний раньше часто сбегал.

Среди особых примет подростка названы родинка на шее и татуировка в виде креста на большом пальце левой руки. У него окрашенные светлые волосы и голубые глаза. Правоохранители возбудили уголовное дело, поиски несовершеннолетнего продолжаются.

Ранее стало известно о пропаже двух подростков в Петербурге. В городе ищут 16-летнюю девушку и 13-летнего подростка, сообщал ФАН.