Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Популярная певица Манижа, представляющая Россию на песенном конкурсе «Евровидение», выступит на музыкальном фестивале VK Fest в Петербурге.

Выступающая организатором фестиваля соцсеть «ВКонтакте» опубликовала список из более 50 музыкантов и блогеров, которые примут участие в концерте. На сцену в рамках мероприятия выйдет не только Манижа, но и звезды TikTok Даня Милохин и Дина Саева, рэп-исполнители HammAli & Navai и GONE.Fludd, а также многие другие.

Ведущим фестиваля станет рэпер ST. Артисты и блогеры выступят перед зрителями на трех сценах: синей, белой и зеленой. Директор по развитию музыкальных проектов Mail.Ru Group Константин Сидорков отметил, что блогеры сейчас стали новыми медиа, и с них берут пример миллионы поклонников.

«Поэтому они и стали важными участниками главного городского open-air фестиваля страны, и в этом году их зона на фестивале значительно расширится», — пояснил он.

VK Fest пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия. Посетителей фестиваля ждут не только выступления любимых артистов, но и зона развлечений, а также вкусная еда.

Организаторы мероприятия ранее назвали хедлайнеров VK Fest. Ими станут певица Светлана Лобода, рэпер Баста и группа Little Big.