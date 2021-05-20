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20 мая 17:29
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17:27
Особое мнение
«У Дяди Сэма — белая горячка»: Альгис Микульскис об арктическом «лекарстве» России
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
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Политика
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Школьник из Петербурга лишился пальца на уроке физкультуры

  /   Обновлено: 20 мая 2021 16:41
Происшествия
Школьник из Петербурга лишился пальца на уроке физкультуры
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители проводят проверку после травмирования школьника. Медики поместили пациента на микрохирургическое отделение.

Сотрудники полиции получили от врачей телефонограмму. В ней было сказано, что в обед в состоянии средней тяжести поступил 13-летний мальчик, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дальнейшем выяснилось, что в школе-интернате на уроке физкультуры ребенок зацепился пальцем за забор. Это привело к ампутации пальца на правой руке.

В другой петербургской школе мальчик получил сложный перелом на уроке физкультуры. Ребенок прыгал через веревку, сообщал ФАН.

ребенок забор палец физкульутра
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