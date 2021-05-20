Школьник из Петербурга лишился пальца на уроке физкультуры

Санкт-Петербург, 20 мая. Правоохранители проводят проверку после травмирования школьника. Медики поместили пациента на микрохирургическое отделение.

Сотрудники полиции получили от врачей телефонограмму. В ней было сказано, что в обед в состоянии средней тяжести поступил 13-летний мальчик, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В дальнейшем выяснилось, что в школе-интернате на уроке физкультуры ребенок зацепился пальцем за забор. Это привело к ампутации пальца на правой руке.

В другой петербургской школе мальчик получил сложный перелом на уроке физкультуры. Ребенок прыгал через веревку, сообщал ФАН.