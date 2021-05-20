Пятиклассник в Петербурге госпитализирован с ранением глаза после поездки к другу

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
20 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Особое мнение
«У Дяди Сэма — белая горячка»: Альгис Микульскис об арктическом «лекарстве» России
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
Все новости
20 мая 17:29
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:27
Особое мнение
«У Дяди Сэма — белая горячка»: Альгис Микульскис об арктическом «лекарстве» России
17:23
Политика
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
17:22
Происшествия
В Петербурге задержали молодого кировчанина за жестокое избиение собутыльника
17:21
Общество
Авторы «Секса в большом городе» добавили в сериал «бесполого» персонажа
17:20
Политика
О чем смогут договориться Путин и Байден на грядущих переговорах
17:19
Происшествия
Уровень воды в городе Абаза начал снижаться
17:19
Ближний Восток
Пентагон готовит план действий после вывода американских войск из Афганистана
17:18
Экономика
Титов отметил преимущества налоговой медиации для бизнеса
17:18
Происшествия
Пропавшего подростка с татуировкой на пальце ищут в Петербурге
17:18
Спорт
Иностранные фанаты смогут приехать в Петербург на Евро-2020 без виз
17:16
Экономика
Москва и Баку начнут сотрудничество в сфере защиты интеллектуальной собственности
17:15
Происшествия
Начальник автошколы в Тверской области решил продать права за 60 тыс. рублей
17:14
Азия
Как Индия балансирует между Израилем и Палестиной
17:08
Экономика
Международные резервы РФ выросли за неделю на 3,3 млрд долларов
17:08
Общество
Росавиацию призвали соблюдать гендерное равенство и командировать в ИКАО женщин
17:07
Балканы
Премьер Северной Македонии боится влияния Пекина и Москвы
17:06
Общество
Верховный суд рассмотрит иск Генпрокуратуры о запрете NS/WP
17:04
Шоу-бизнес
Певица Манижа выйдет на сцену VK Fest в Петербурге
17:04
Общество
Темпы вакцинации от коронавируса в РФ оценили в Роспотребнадзоре
17:03
Политика
В МИД России сообщили о новом критерии для включения в список недружественных стран
Все новости

Пятиклассник в Петербурге госпитализирован с ранением глаза после поездки к другу

  /   Обновлено: 20 мая 2021 17:10
Происшествия
Пятиклассник в Петербурге госпитализирован с ранением глаза после поездки к другу
pexels.com

Санкт-Петербург, 20 мая. Медики сообщили в полицию о пострадавшем 12-летнем ребенке. Мальчик сам обратился к врачам с ранением глаза.

По словам маленького пациента, в него случайно из детского пластмассового пистолета выстрелил приятель. Пострадавший в момент инцидента находился на даче у друга. Медики диагностировали у ребенка отек сетчатки, травматический циклит и контузию средней степени, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать пострадавшего ребенка рассказала по телефону, что сын был на даче, где ему в глаз выстрелили пластмассовой пулькой. Женщина подчеркнула, что у нее нет ни к кому претензий и попросила стражей порядка не беспокоить ее.

Охранник магазина в Москве по неизвестной причине выстрелил из сигнального пистолета в катавшегося на самокате ребенка, сообщал ФАН.

дети пистолет ранение
Комментировать
Самое популярное
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 77512 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 70608 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 47921 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 42613 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 38059 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Пятиклассник в Петербурге госпитализирован с ранением глаза после поездки к другу
Рейтинг@Mail.ru