Пятиклассник в Петербурге госпитализирован с ранением глаза после поездки к другу

Санкт-Петербург, 20 мая. Медики сообщили в полицию о пострадавшем 12-летнем ребенке. Мальчик сам обратился к врачам с ранением глаза.

По словам маленького пациента, в него случайно из детского пластмассового пистолета выстрелил приятель. Пострадавший в момент инцидента находился на даче у друга. Медики диагностировали у ребенка отек сетчатки, травматический циклит и контузию средней степени, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Мать пострадавшего ребенка рассказала по телефону, что сын был на даче, где ему в глаз выстрелили пластмассовой пулькой. Женщина подчеркнула, что у нее нет ни к кому претензий и попросила стражей порядка не беспокоить ее.

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