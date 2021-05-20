Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля

Санкт-Петербург, 20 мая. Полномочия по обеспечению исполнения правил остановки и стоянки транспортных средств с 1 июля перейдут к комитету по транспорту Северной столицы.

Соответствующее соглашение было подписано между МВД России и Смольным в конце 2020 года. Мера практически ничего не изменит для простых автолюбителей. Внимание на это обратил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Порядок останется практически прежним. Единственное — оформление протоколов об административных правонарушениях переходит, соответственно, в полномочия комитета по транспорту», — рассказал он.

Въезд на территорию особо охраняемых природных территорий запрещен в России. В случае нарушения физическое лицо заплатит штраф в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей, заметила юрист Анна Куклева.