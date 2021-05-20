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20 мая 15:58
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:55
Экономика
Центробанк оценил уровень фальшивомонетничества в России
15:55
Происшествия
СК требует арестовать задержанных за махинации чиновниц Минпромторга
15:52
Общество
Жильцам разрушающегося в Барнауле дома предложили пожить в притоне бомжей
15:48
Общество
Дагестанский фермер выиграл новую «Ниву» на выставке в Минводах
15:47
Общество
Свыше 400 образцов британского штамма COVID-19 выявили в РФ
15:45
Происшествия
В Москве обнаружили труп зампрокурора Гагаринского района
15:44
Общество
Директор Кунсткамеры оценил влияние технологий на жизнь народов севера
15:43
Общество
Уволилась педагог донской школы, насильно смывшая косметику с лица ученицы
15:42
Происшествия
СК расследует гибель ребенка при пожаре в жилом доме в Калининграде
15:42
Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
15:41
Шоу-бизнес
Виктор Дробыш заявил, что на конкурсе «Евровидение» давно нет музыки
15:40
Азия
Тень независимости: как Тайвань стал демократической костью в горле Китая
15:39
Политика
Путин осудил «промывку мозгов» российской молодежи
15:38
Экономика
Директор Кунсткамеры рассказал о дальнейшем развитии музея
15:38
Общество
«Упал на улице»: в Самаре озаботились опасностью от электросамокатов
15:36
Экономика
В «Газпроме» не стали раскрывать сроки запуска «СП-2»
15:36
Общество
Фильм «Турист» показал судьбу российских специалистов в ЦАР без прикрас
15:35
Общество
Вакцину «Спутник Лайт» одобрили в Никарагуа
15:33
Армия
Шойгу назвал число погибших во время ВОВ солдат, чьи имена остаются неизвестными
15:29
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Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля

Общество
Комтранс Петербурга начнет выписывать штрафы за неправильную парковку с 1 июля
pxhere.com

Санкт-Петербург, 20 мая. Полномочия по обеспечению исполнения правил остановки и стоянки транспортных средств с 1 июля перейдут к комитету по транспорту Северной столицы.

Соответствующее соглашение было подписано между МВД России и Смольным в конце 2020 года. Мера практически ничего не изменит для простых автолюбителей. Внимание на это обратил председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Порядок останется практически прежним. Единственное — оформление протоколов об административных правонарушениях переходит, соответственно, в полномочия комитета по транспорту», — рассказал он.

Въезд на территорию особо охраняемых природных территорий запрещен в России. В случае нарушения физическое лицо заплатит штраф в размере от 1,5 до 5 тыс. рублей, заметила юрист Анна Куклева.

штрафы парковка смольный
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