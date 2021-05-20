Уголовник в явке с повинной рассказал о краже у фельдшера в Петербурге

Санкт-Петербург, 20 мая. Уроженец Архангельска написал явку с повинной, сознавшись в краже. От действий злоумышленника пострадала фельдшер.

Работница скорой помощи прибыла на вызов к дому на Светлановском проспекте, где ее ждал пострадавший. Кража телефона из нагрудного кармана произошла во время осмотра гражданина. Ущерб составил около 3 тысяч рублей, сообщал ФАН.

Спустя три недели в отделении полиции была оформлена явка с повинной. По данным источника, судимый за наркопреступления гражданин дал признательные показания и стал подозреваемым в краже.