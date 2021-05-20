Петербуржец лишился видеокарты за 111 тыс. рублей из-за курганского мошенника

Санкт-Петербург, 20 мая. Мужчина стал жертвой мошенника при попытке продать дорогостоящую видеокарту через интернет-сервис.

Житель Петербурга стал жертвой мошенника во время пересылки видеокарты, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Общий размер ущерба составил 111 тыс. рублей.

Гражданин разместил устройство на продажу при помощи интернет-сервиса «Авито». Через некоторое время к нему обратился покупатель из Курганской области, который согласился на сделку и внес необходимый платеж. Пострадавший отправил посылку, однако адресат отказался от поступления, а уплаченные деньги списались со счета.

Когда посылка вернулась в Петербург, внутри оказалась совершенно другая видеокарта. После этого продавец обратился в полицию.

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