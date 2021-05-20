Угонщик не смог спрятаться в подъезде от петербургских полицейских

Санкт-Петербург, 20 мая. Сотрудники ГИБДД задержали 32-летнего жителя Северной столицы. Он может быть причастен к угону иномарки.

Автоинспекторы обратили внимание на ехавший автомобиль Daewoo Nexia. На требование сотрудника ГИБДД остановиться водитель не ответил и увеличил скорость. Стражи порядка начали преследование, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Внезапно водитель иномарки остановился и выбежал из салона. Он попытался спрятаться в подъезде дома на улице Луначарского. Там его и задержали. Мужчина заявил, что взял чужое авто без разрешения. Машину поместили на спецстоянку.

В Югре пьяный автомобилист не остановился по требованию автоинспектора. Он сбил силовика и «прокатил» его на капоте, а затем избил, сообщал ФАН.